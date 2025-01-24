Сыранков предложил ввести в Беларуси прозрачную цензуру

Мы сегодня можем отмечать как положительные стороны социалистического строительства в СССР, так и ошибки первопроходцев. Главный урок в том, что пусть к социализму и коммунизму невозможен по щелчку пальца. Здесь волюнтаризм не пройдет. Все должно быть на научной основе.