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Сыранков предложил ввести в Беларуси прозрачную цензуру

Кандидат в президенты полагает, что в стране нужно ввести государственную цензуру печати, литературы, кинематографа, культуры и произведений культуры и искусства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Кандидат в президенты, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков заявил, что в республике стоит ввести прозрачную цензуру.

«Давайте говорить прямо. Во всем мире имеется государственная цензура. Просто мы это назвали своим именем и предложили законодательно оформить», — сказал претендент на президентский пост в интервью РИА Новости.

В его предвыборной программе говорится, что необходимо введение государственной цензуры печати, литературы, кинематографа, культуры и произведений культуры и искусства на соответствие идеологии белорусского социализма.

По его мнению, это нужно, чтобы не допустить нравственного, ценностного, идеологического и духовного разложения общества и страны.

Политик полагает, что правовой статус цензуры приведет к ее прозрачности.

Каждый будет знать, как и что будут цензурировать. Цензура станет прозрачной и честной.

Сергей Сыранков

Западу верить нельзя

Сыранков также признался, что является большим скептиком в отношении Запада.

«Можно ли ему (Западу — Sputnik) верить? Наверное, нет. Можно ли верить (президенту США Дональду — Sputnik) Трампу? Тем более. Они никогда не признавали наш суверенитет и независимость», — сказал он.

В связи с этим, по его словам, белорусские коммунисты «выдвинули предварительные условия снять все санкции и компенсировать все потери Беларуси от санкционной агрессии Запада».

Кандидат в президенты подчеркнул, что сейчас Беларусь, Россия, Китай зависят от Международного валютного фонда и Всемирного банка. Вместе с тем, по его мнению, нужно пересматривать привязку к американскому доллару и отказываться от него как главной резервной валюты.

«Пока, к сожалению, БРИКС слишком медленно работает в направлении создания параллельной финансовой системы», — добавил Сыранков.

Воссоздание СССР

Отвечая на вопрос, можно ли на фундаменте Союза Беларуси и России, других интеграционных объединений на постсоветском пространстве воссоздать СССР, кандидат в президенты сказал, что в одну и ту же воду нельзя зайти дважды.

Политик напомнил, что СССР создавался в конкретных исторических условиях. По его мнению, это был уникальный социалистический проект, изменивший весь мир, но сейчас условия другие.

Мы сегодня можем отмечать как положительные стороны социалистического строительства в СССР, так и ошибки первопроходцев. Главный урок в том, что пусть к социализму и коммунизму невозможен по щелчку пальца. Здесь волюнтаризм не пройдет. Все должно быть на научной основе.

Сергей Сыранков

Вместе с тем, это не означает, что сегодня с учетом советского опыта невозможно организовать социалистическую интеграцию.

«В нашей программе как раз и прописаны такие пункты союзного и евразийского социализма. Понятно, что этот социализм может быть в других границах», — констатировал претендент на президентский пост.

Сыранков пояснил, что перед таким интеграционным объединением будут стоять иные цели, нежели те, которые стояли перед СССР.