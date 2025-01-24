Сыранков предложил ввести в Беларуси прозрачную цензуру

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Кандидат в президенты, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков заявил, что в республике стоит ввести прозрачную цензуру.
«Давайте говорить прямо. Во всем мире имеется государственная цензура. Просто мы это назвали своим именем и предложили законодательно оформить», — сказал претендент на президентский пост в интервью РИА Новости.
В его предвыборной программе говорится, что необходимо введение государственной цензуры печати, литературы, кинематографа, культуры и произведений культуры и искусства на соответствие идеологии белорусского социализма.
По его мнению, это нужно, чтобы не допустить нравственного, ценностного, идеологического и духовного разложения общества и страны.
Политик полагает, что правовой статус цензуры приведет к ее прозрачности.
Каждый будет знать, как и что будут цензурировать. Цензура станет прозрачной и честной.
Западу верить нельзя
Сыранков также признался, что является большим скептиком в отношении Запада.
«Можно ли ему (Западу — Sputnik) верить? Наверное, нет. Можно ли верить (президенту США Дональду — Sputnik) Трампу? Тем более. Они никогда не признавали наш суверенитет и независимость», — сказал он.
В связи с этим, по его словам, белорусские коммунисты «выдвинули предварительные условия снять все санкции и компенсировать все потери Беларуси от санкционной агрессии Запада».
Кандидат в президенты подчеркнул, что сейчас Беларусь, Россия, Китай зависят от Международного валютного фонда и Всемирного банка. Вместе с тем, по его мнению, нужно пересматривать привязку к американскому доллару и отказываться от него как главной резервной валюты.
«Пока, к сожалению, БРИКС слишком медленно работает в направлении создания параллельной финансовой системы», — добавил Сыранков.
Воссоздание СССР
Отвечая на вопрос, можно ли на фундаменте Союза Беларуси и России, других интеграционных объединений на постсоветском пространстве воссоздать СССР, кандидат в президенты сказал, что в одну и ту же воду нельзя зайти дважды.
Политик напомнил, что СССР создавался в конкретных исторических условиях. По его мнению, это был уникальный социалистический проект, изменивший весь мир, но сейчас условия другие.
Мы сегодня можем отмечать как положительные стороны социалистического строительства в СССР, так и ошибки первопроходцев. Главный урок в том, что пусть к социализму и коммунизму невозможен по щелчку пальца. Здесь волюнтаризм не пройдет. Все должно быть на научной основе.
Вместе с тем, это не означает, что сегодня с учетом советского опыта невозможно организовать социалистическую интеграцию.
«В нашей программе как раз и прописаны такие пункты союзного и евразийского социализма. Понятно, что этот социализм может быть в других границах», — констатировал претендент на президентский пост.
Сыранков пояснил, что перед таким интеграционным объединением будут стоять иные цели, нежели те, которые стояли перед СССР.