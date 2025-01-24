ФРГ разместит патрульные истребители Eurofighter в соседней с Беларусью Польше. Подробности озвучил министр обороны Германии Борис Писториус, передает БелТА.
Глава Минобороны Германии, который находится с визитом в Польше, акцентировал внимание на том, что истребители Eurofighter будут направлены в указанную страну летом 2025 года. Он уточнил, что задача истребителей будет заключаться в патрулировании воздушного пространства на восточном фланге НАТО.
Кроме того, Писториус заявил, что размещенные на территории Польши две немецкие системы противоракетной обороны Patriot будут полностью готовы к работе 27 января 2025 года. По его словам, они будут развернуты на шесть месяцев.
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