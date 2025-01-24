ФРГ разместит патрульные истребители Eurofighter в соседней с Беларусью Польше

Глава Минобороны Германии, который находится с визитом в Польше, акцентировал внимание на том, что истребители Eurofighter будут направлены в указанную страну летом 2025 года. Он уточнил, что задача истребителей будет заключаться в патрулировании воздушного пространства на восточном фланге НАТО.