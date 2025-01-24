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Шойгу заявил, что риск столкновения ядерных держав растет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Геополитическое соперничество между крупными государствами на международной арене обостряется, риски силового столкновения ядерных держав возрастают. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», — отметил Шойгу.

По словам Шойгу, страны Запада развязали против России и Белоруссии «идеологическую и ценностную агрессию» и стараются нанести удар не только с помощью экономических санкций, но и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в странах.

«Не прекращаются попытки дестабилизации внутренней обстановки, подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии», — обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ.

Политические интересы взамен мировой безопасности

При этом Шойгу подчеркнул, что подобное поведение Запада влияет не только на Россию и Белоруссию, но и негативно сказывается на международной обстановке в целом.

«Идет активное обесценивание международных структур (ВТО, ВОЗ, ОЗХО и т. д.), они все больше становятся политическими инструментами, — указал он. — Предпринимаются попытки подорвать международные усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и превратить космическое пространство в новую сферу вооруженного противостояния».

«Эти действия прямо направлены на ослабление наших стран и продиктованы стремлением лишить нас суверенитета и права свободно выбирать собственный путь развития и реализовывать стратегические интересы», — констатировал Шойгу.

Шойгу Сергей