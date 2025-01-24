Шойгу заявил, что риск столкновения ядерных держав растет

«На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», — отметил Шойгу.
По словам Шойгу, страны Запада развязали против России и Белоруссии «идеологическую и ценностную агрессию» и стараются нанести удар не только с помощью экономических санкций, но и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в странах.
«Не прекращаются попытки дестабилизации внутренней обстановки, подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии», — обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ.
Политические интересы взамен мировой безопасности
При этом Шойгу подчеркнул, что подобное поведение Запада влияет не только на Россию и Белоруссию, но и негативно сказывается на международной обстановке в целом.
«Идет активное обесценивание международных структур (ВТО, ВОЗ, ОЗХО
«Эти действия прямо направлены на ослабление наших стран и продиктованы стремлением лишить нас суверенитета и права свободно выбирать собственный путь развития и реализовывать стратегические интересы», — констатировал Шойгу.