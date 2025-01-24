Юрий Слюсарь поручил подготовить предложения по повышению зарплаты казачьим дружинникам

Сегодня казаки принимают участие в СВО. За проявленные в боях героизм и мужество государственными и ведомственными наградами, знаками отличия Всевеликого войска Донского награждены 414 казаков. В 2024 году казачьими обществами войска собрано и доставлено около 265 тонн гуманитарных грузов. Казачьи дружины активно включились работу по профилактике терроризма и экстремизма, выявили 10 тыс. административных правонарушений и 524 преступления. С участием казачьих пожарных команд ликвидировано 314 возгораний. Казаки привлекались к тушению крупных природных пожаров, к ликвидации и устранению последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных падением БПЛА.