Юрий Слюсарь поручил подготовить предложения по повышению зарплаты казачьим дружинникам

О работе казачьих обществ доложил замгубернатора Сергей Бодряков.
Сегодня казаки принимают участие в СВО. За проявленные в боях героизм и мужество государственными и ведомственными наградами, знаками отличия Всевеликого войска Донского награждены 414 казаков. В 2024 году казачьими обществами войска собрано и доставлено около 265 тонн гуманитарных грузов. Казачьи дружины активно включились работу по профилактике терроризма и экстремизма, выявили 10 тыс. административных правонарушений и 524 преступления. С участием казачьих пожарных команд ликвидировано 314 возгораний. Казаки привлекались к тушению крупных природных пожаров, к ликвидации и устранению последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных падением БПЛА.
На заседании рассмотрены и проблемные темы, одна из них касалась заработной платы казаков.
— Заработная плата казачьих дружин невысокая, крайний раз поднималась в начале 2023 года, и сейчас она находится за понятийным пределом тех денег, которые люди должны получать… Сделайте расчет, дайте предложения, как вы видите повышение этой заработной платы, а в феврале продумаем, как это реализовать, — уточнил поручение Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.