Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь поручил подготовить предложения по повышению зарплаты казачьим дружинникам

Реализация на Дону государственной политики в отношении казачества была рассмотрена на заседании правительства Ростовской области, которое сегодня, 23 января, провел врио губернатора Юрий Слюсарь.

О работе казачьих обществ доложил замгубернатора Сергей Бодряков.

Сегодня казаки принимают участие в СВО. За проявленные в боях героизм и мужество государственными и ведомственными наградами, знаками отличия Всевеликого войска Донского награждены 414 казаков. В 2024 году казачьими обществами войска собрано и доставлено около 265 тонн гуманитарных грузов. Казачьи дружины активно включились работу по профилактике терроризма и экстремизма, выявили 10 тыс. административных правонарушений и 524 преступления. С участием казачьих пожарных команд ликвидировано 314 возгораний. Казаки привлекались к тушению крупных природных пожаров, к ликвидации и устранению последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных падением БПЛА.

На заседании рассмотрены и проблемные темы, одна из них касалась заработной платы казаков.

— Заработная плата казачьих дружин невысокая, крайний раз поднималась в начале 2023 года, и сейчас она находится за понятийным пределом тех денег, которые люди должны получать… Сделайте расчет, дайте предложения, как вы видите повышение этой заработной платы, а в феврале продумаем, как это реализовать, — уточнил поручение Юрий Слюсарь.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.