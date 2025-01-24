Регионы РФ подверглись самой крупной атаке дронов с начала года. Военная операция, день 1066-й

За ночь средства ПВО уничтожили над регионами РФ 121 БПЛА: 37 беспилотников над Брянской областью, 20 над Рязанской, 17 над Курской, 17 над Саратовской, семь над Ростовской, по шесть над Московской и Белгородской, три над Воронежской, по два над Тульской, Орловской и Липецкой областями, один над Крымом и один над Москвой. На работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Уфы и Саратова наложили ограничения. Трамп обвинил Зеленского в продолжении военных действий на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.