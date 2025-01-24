Юрий Слюсарь: «Хочу увидеть в муниципалитетах болевые точки, которые волнуют людей»

— Где-то я уже в территориях побывал, но основные поездки еще впереди. Задача таких поездок — ознакомиться со спецификой каждого конкретного муниципалитета, посмотреть, что нужно там сделать в первую очередь, как расставить приоритеты, как правильно распорядиться дефицитным ресурсом, который у нас есть. Прошу вас при подготовке таких поездок именно на это делать упор. Я хотел бы посмотреть болевые точки, проблемы, которые надо решать в первую очередь. Чтобы при отъезде по каждому муниципалитету сложилась картинка: что происходит, что мы можем сделать прямо сейчас, а что пока еще не сможем, но над чем придется работать, — сказал Юрий Слюсарь.