Юрий Слюсарь: «Хочу увидеть в муниципалитетах болевые точки, которые волнуют людей»

Обсуждались приоритетные направления дальнейшей деятельности муниципальной власти. Выступая перед руководителями, Юрий Слюсарь сообщил, что во время предстоящих рабочих поездок по Ростовской области первоочередное внимание он намерен уделить вопросам, которые волнуют людей.
— Где-то я уже в территориях побывал, но основные поездки еще впереди. Задача таких поездок — ознакомиться со спецификой каждого конкретного муниципалитета, посмотреть, что нужно там сделать в первую очередь, как расставить приоритеты, как правильно распорядиться дефицитным ресурсом, который у нас есть. Прошу вас при подготовке таких поездок именно на это делать упор. Я хотел бы посмотреть болевые точки, проблемы, которые надо решать в первую очередь. Чтобы при отъезде по каждому муниципалитету сложилась картинка: что происходит, что мы можем сделать прямо сейчас, а что пока еще не сможем, но над чем придется работать, — сказал Юрий Слюсарь.
Центральным событием 2025 года станет 80-летие Великой Победы, которому будет посвящено множество разных мероприятий. При этом Юрий Слюсарь уверен, что главным должно стать личное общение представителей власти с фронтовиками.
— С каждым годом, к сожалению, фронтовиков становится меньше. Я застал период, когда в школу к нам приходили бодрые ветераны. Сейчас это далеко не так. Мы все должны — не по долгу, а по велению сердца — посетить ветеранов, посидеть с ними, их родственниками, помочь им. Мы должны окружить особой заботой ветеранов, — убежден врио губернатора.
А еще обязанность всех уровней власти — с максимальным вниманием относиться к запросам участников спецоперации, помогать их семьям, внедрять новые социальные меры. Задача — сделать эту поддержку всеобъемлющей.
В целом главнейший приоритет всех уровней власти — это люди, напомнил врио губернатора.
— Для народа мы одна власть, неважно, какого уровня. Обычного гражданина это мало беспокоит. Мы должны командно, дружелюбно, ответственно решать задачи. Дело наше благое. Уверен, Донской край достоин лучшего. И мы должны это сделать вместе, в командной работе, — обратился к собравшимся Юрий Слюсарь. Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.