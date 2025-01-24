FP: Европа не готова к вызовам, которые ставит перед ней президентство Трампа

Президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь заявил о необходимости повышения оборонных расходов стран — членов НАТО до 5% от их ВВП. Как утверждает Трамп, его политика направлена на восстановление справедливости и перераспределение финансовой нагрузки в альянсе. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это «российской угрозой». Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.