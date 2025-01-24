FP: Европа не готова к вызовам, которые ставит перед ней президентство Трампа

Как пишет издание, Европа считает, что готова ко второму президентскому сроку американского лидера, поскольку «уже пережила одну администрацию Трампа» (2017−2021 годы). Как указывается в статье, европейские политики считают, что у них «есть рецепт», как справиться со вторым сроком Трампа, однако их «уверенность необоснованна». «Сосредоточившись на неверных целях и отвлекаясь на политический кризис, Европа далеко не готова к вызовам» второго срока Трампа на посту президента США, утверждает Foreign Policy.
Как пишет автор статьи, европейские политики еще не осознали срочность и масштаб изменений, которые необходимо будет внести, в том числе в области военных расходов. Отмечается, что Европа вскоре может оказаться незащищенной, «лишившись американской подушки безопасности».
Издание пишет, что одна из целей Трампа — переложить бремя по обороне Европы на союзников по НАТО. Отмечается, что у новой администрации США есть несколько рычагов, чтобы заставить Европу продемонстрировать серьезность своих намерений: сократить военное присутствие США в Европе и сместить ответственность за обеспечение безопасности на страны — члены Европейского союза. В статье также указывается, что опасения Трампа по поводу европейской обороны больше не являются «мимолетной прихотью», поэтому Европе необходимо «проснуться и осознать реальность: времена ее “фрирайда” в области безопасности подошли к концу».
Президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вновь заявил о необходимости повышения оборонных расходов стран — членов НАТО до 5% от их ВВП. Как утверждает Трамп, его политика направлена на восстановление справедливости и перераспределение финансовой нагрузки в альянсе. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это «российской угрозой». Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.
Ранее агентство ANSA со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщило, что Трамп хочет сократить на 20 тыс. американский воинский контингент в Европе, а за содержание оставшегося потребовать «больший вклад» со стороны европейских стран.