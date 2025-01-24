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Вольфович назвал действия США и их союзников против Союзного государства Беларуси и России

Вольфович назвал действия США и их союзников против Союзного государства.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Александр Вольфович в статье для журнала «Национальная оборона» назвал действия США и их союзников против Союзного государства Беларуси и России.

Вольфович обратил внимание на кардинальное изменение ситуации в мире. Он подчеркнул, что коллективный Запад не устраивает сильное Союзное государство:

— США и их сателлиты прилагают серьезные усилия для дезинтеграции нашего союза, недопущения укрепления братских отношений между белорусским и российским народами, — заявил госсекретарь.

По его словам, с целью формирования негативного отношения к уникальному интеграционному объединению в СМИ вбрасываются различного рода фейки, откровенная ложь. Государственный секретарь Совета безопасности обратил внимание на то, что «деструктивные силы любыми путями стремятся разрушить Союзное государство, поставить под сомнение совместные успехи Беларуси и России» в экономической, военной, политической, научно-технологической и других сферах.

Ранее милиция и наблюдатели реагировали на ситуации на избирательных участках Беларуси: «Мужчина провоцировал членов избирательной комиссии, были попытки сфотографировать бюллетень».

Тем временем ФРГ разместит патрульные истребители Eurofighter в соседней с Беларусью Польше.

Кроме того, наемник раскрыл подробный план беглой оппозиции и белорусских боевиков по нападению на Малоритский район.

А еще магнитная буря обрушится на Землю 24 января 2025 года — что ждать белорусам.