Вольфович назвал действия США и их союзников против Союзного государства Беларуси и России

По его словам, с целью формирования негативного отношения к уникальному интеграционному объединению в СМИ вбрасываются различного рода фейки, откровенная ложь. Государственный секретарь Совета безопасности обратил внимание на то, что «деструктивные силы любыми путями стремятся разрушить Союзное государство, поставить под сомнение совместные успехи Беларуси и России» в экономической, военной, политической, научно-технологической и других сферах.