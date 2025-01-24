До выборов еще несколько дней, но Евросоюз уже недоволен ими. А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и ее суверенитет.