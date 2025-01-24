Володин прокомментировал недовольство ЕС выборами в Беларуси

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Евросоюз уже недоволен выборами в Беларуси, хотя до них еще несколько дней, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, ЕС доволен только теми выборами, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа.
Володин напомнил, что выборы пройдут 26 января, Госдума направила на них своих наблюдателей.
До выборов еще несколько дней, но Евросоюз уже недоволен ими. А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и ее суверенитет.
Он пояснил, что в Беларуси вопросы суверенитета являются основой политики Александра Лукашенко, который сыграл ключевую роль в защите интересов государства в самые непростые годы.
Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 21 января и продлится до 25 января, основной день голосования — 26 января.
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Угрозы сплотили.
Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия и Беларуси имеют свои политические системы и модели экономики, которые обеспечивают стабильность и успешно противостоят вызовам. Отношения стран складываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга, но при этом взаимовыгодном сотрудничестве, уважении и поддержке.
«Внешние угрозы нас сплотили. Мы вместе строим Союзное государство, но каждый самостоятелен в принятии решений», — заявил Володин.
По его словам, давление со стороны США и стран Запада было всегда, а колониальная политика является основой их существования.
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Заявление ЕС.
В среду МИД Беларуси сообщил, что в распоряжении внешнеполитического ведомства имеется заявление Европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам выборов.
«На основе в том числе указанной еще не принятой резолюции Европейского парламента. Выборы в Беларуси только начались, а там уже все осуждено и не признано», — заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.
По его словам, в заявлении говорится о том, что «ограничение на доступ независимых медиа серьезно подорвали легитимность электорального процесса. В этой связи необходимые условия для демократических выборов не были соблюдены».
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