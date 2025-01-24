WSJ: успехи армии РФ на Украине делают угрозы Трампа ввести санкции пустыми

По ее оценкам, предупреждений Трампа «совсем недостаточно, чтобы заставить Россию отойти от своих основных требований». В материале отмечается, что российские войска «одерживают верх» над украинскими военными и «продвигаются все ближе к логистическим центрам» ВСУ.
Как ранее сообщила WSJ, Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. 21 января президент США не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ «в любое время». В то же время он допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.
Как отметил ранее Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное — устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.