WSJ: успехи армии РФ на Украине делают угрозы Трампа ввести санкции пустыми

Как ранее сообщила WSJ, Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. 21 января президент США не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ «в любое время». В то же время он допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.