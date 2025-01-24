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Шойгу: российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Белоруссии

Российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Белоруссии так же, как и оборону России, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Российский ядерный зонтик обеспечивает защиту нашего ближайшего союзника в тех же рамочных сценариях, в которых Россия допускает ядерное реагирование в целях собственной обороны», — заявил он в интервью ТАСС.

Ранее Шойгу отмечал, что ядерный зонтик России распространяется на ОДКБ по новой доктрине.

19 ноября российский лидер Владимир Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину страны.

В ней отмечается, что агрессия против страны или её союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.

Шойгу Сергей