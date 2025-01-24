Получение выплат по уходу за детьми-инвалидами изменили в Нижегородской области

Согласно информации, ежемесячная выплата за уход в 10 тыс. рублей назначается как родителям, попечителям, так и другим неработающим трудоспособным лицам. Ранее лицам, не являющимся родителями или опекунами, ОСФР выплачивало 1,2 тыс. рублей.
Причем порядок установления выплаты за уход родителям и опекунам остается прежним. В случае, если они не работают либо работают на условиях неполного рабочего времени.
А вот другим неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход, для получения выплаты теперь необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения фонда. Факт ухода нужно подтвердить.
Отмечается, что при обращении в клиентскую службу до конца января выплату за уход в 10 тыс. рублей установят уже в этом месяце. С 1 февраля ее проиндексируют до 10,95 тыс. рублей.
Напомним, что условия получения детских пособий обновили в Нижегородской области.
Теперь для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размера труда (МРОТ). В этом году он равен 22,44 тыс. рублей.
Напомним также, что пенсии нижегородских работающих пенсионеров вырастут в январе 2025 года.
Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.