Япония захотела заключить с Россией мирный договор

«Российско-японские отношения переживают тяжелые времена. Но мы по-прежнему намерены заключить мирный договор с Москвой после разрешения существующего территориального вопроса», — отметил политик.
Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
29 ноября прошлого года Исиба заявил, что действующее японское правительство надеется заключить мирный договор с Россией и, наконец, «решить проблему с северными территориями».