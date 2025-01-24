«А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?!». Глава Госдумы России Володин отреагировал на недовольство ЕС выборами в Беларуси

Глава Государственной Думы Росси Вячеслав Володин в своем официальном телеграм-канале высказался о недовольстве ЕС выборами в Беларуси.
Он напомнил, что выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года, в воскресенье. Володин уточнил, что Государственная Дума России направила на выборы в Беларусь своих наблюдателей.
— До выборов ещё несколько дней, но Евросоюз уже недоволен ими. А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! — обратил внимание председатель Госдумы России.
Володин высказал мнение, что Европейский союз был бы доволен только теми выборам, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы народа, защищает свою страну, суверенитет.
Ранее ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.
Тем временем милиция и наблюдатели реагировали на ситуации на избирательных участках Беларуси: «Мужчина провоцировал членов избирательной комиссии, были попытки сфотографировать бюллетень».
Кроме того, Генпрокуратура Беларуси завела дело из-за разглашения данных членов избиркомов.
Также мы писали, что первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку скандальной резолюции Европарламента об итогах выборов в Беларуси: «Глуповато это выглядит».