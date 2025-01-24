Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?!». Глава Госдумы России Володин отреагировал на недовольство ЕС выборами в Беларуси

Глава Госдумы России Володин высказался о недовольстве ЕС выборами в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Государственной Думы Росси Вячеслав Володин в своем официальном телеграм-канале высказался о недовольстве ЕС выборами в Беларуси.

Он напомнил, что выборы президента Беларуси состоятся 26 января 2025 года, в воскресенье. Володин уточнил, что Государственная Дума России направила на выборы в Беларусь своих наблюдателей.

— До выборов ещё несколько дней, но Евросоюз уже недоволен ими. А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! — обратил внимание председатель Госдумы России.

Володин высказал мнение, что Европейский союз был бы доволен только теми выборам, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы народа, защищает свою страну, суверенитет.

Ранее ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.

Тем временем милиция и наблюдатели реагировали на ситуации на избирательных участках Беларуси: «Мужчина провоцировал членов избирательной комиссии, были попытки сфотографировать бюллетень».

Кроме того, Генпрокуратура Беларуси завела дело из-за разглашения данных членов избиркомов.

Также мы писали, что первый замглавы Администрации президента Наталья Петкевич дала оценку скандальной резолюции Европарламента об итогах выборов в Беларуси: «Глуповато это выглядит».