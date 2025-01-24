Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ситуация в Приднестровье тяжелая без поставок энергоресурсов, газ скоро закончится, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла… Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой», — сказал Красносельский.
По его словам, газ в Приднестровье можно «поставить хоть завтра», если Молдавия пропустит его в непризнанную республику.