Газ в Приднестровье закончится через два дня, заявил Красносельский

«У нас и так весьма сложная ситуация. На улице зима, людям холодно, в некоторых квартирах десять градусов тепла… Через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе, и без него будет очень тяжело. Конечно, без подачи газа, а в Приднестровье газифицированная теплоэнергетика, нам будет просто невозможно проживать в таких созданных условиях Молдовой», — сказал Красносельский.