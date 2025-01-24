Беляков прокомментировал призывы Кишинева вывести миротворцев в обмен на поставки газа

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков назвал импульсивными заявления властей Молдовы, увязавших вывод российских миротворцев и возобновление поставок газа в регион.
Он напомнил, что Приднестровье и Молдова — стороны до сих пор не урегулированного конфликта.
Миротворческая миссия обеспечивает все стороны нормальной жизни, делает возможным переговорный процесс. И люди верят в то, что действительно, миротворцы могут остановить любую агрессию.
Он назвал возмутительными призывы выбирать между миротворческим контингентом и газоснабжением региона.
«На одну площадку поставлена одна безопасность — энергетическая, на другую ¬ — другая, личная. И тут возникает закономерный вопрос: что человеку важнее? Конечно, жизнь!», — сказал Сопредседатель ОКК от Приднестровья.
По словам Белякова, энергокризис в Приднестровье не отразился на деятельности миротворцев. Напомним, еще до его начала, в конце декабря была проведена вся необходимая подготовка, чтобы ничто не отвлекало их от несения службы.
«С полной уверенностью сегодня можно констатировать, что на всех постах военнослужащие обеспечены горячим питанием, теплом, электричеством, соответствующим оборудованием постов, тёплой формой одежды. Каких-либо замечаний в этом направлении у ОКК не возникло», — отметил Олег Беляков в комментарии для прессы.
На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.