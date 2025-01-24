Орбан назвал условия для продления санкций против России

«Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают. Я сказал коллегам (по ЕС — ред.), что… если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ», — сказал Орбан.