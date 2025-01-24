Орбан назвал условия для продления санкций против России

«Это нехорошо, что мы поддерживаем санкционные меры, которые помогут Украине, а они нас облапошивают. Я сказал коллегам (по ЕС — ред.), что… если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ», — сказал Орбан.
Он добавил, что Украина также не должна «нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами на тот маршрут, через который мы сейчас получаем газ», к ним относятся и компрессорные станции «Турецкого потока» на территории РФ.
Третьим условием Орбан назвал «гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом не повторилось с нефтью, потому что она тоже идет через Украину».
«Если вы (Украина — ред.) хотите, чтобы Европа и дальше продляла санкции (против РФ — ред.), а мы платим за это цену, то хотя бы сделайте так, чтобы уменьшить наши денежные потери», — заключил венгерский премьер.