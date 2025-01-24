Радий Хабиров дал оценку работе Башкирского отделения РГО.

В Башкортостане создаются и новые точки притяжения. Например, развивают промышленный туризм. Продолжается реконструкция старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района. Еще один объект — основанный в XVIII веке медеплавильный завод в селе Верхотор Ишимбайского района. Там есть очень красивый храм, мост второй половины XIX века. Сейчас активно ведется работа по обустройству территории. Популярность у туристов этих интереснейших с точки зрения промышленной истории Южного Урала объектов растет год от года.