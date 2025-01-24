Радий Хабиров дал оценку работе Башкирского отделения РГО.

Сегодня, 24 января, в Уфе на базе Башкирского государственного педагогического университета проходит очередное заседание Попечительского совета Башкирского регионального отделения Русского географического общества.
«В нашем отделении, действительно, реализуются порой уникальные проекты. Например, стратосферный прыжок на Северный полюс. Эта идея принадлежит члену РГО, летчику-инструктору уфимцу Александру Лыннику, который вместе с космонавтом, Героем России Михаилом Корниенко и инженером космической техники Денисом Ефремовым совершили в прошлом году этот исторический прыжок. Причем наши герои не намерены останавливаться на достигнутом», — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Наше отделение является одним из немногих, если не единственным, которое активно взаимодействует с местными отделениями в городах и районах республики. На сегодняшний день число наших местных отделений составляет треть от общего числа таких отделений в России. Возглавляют их учителя географии, преподаватели центров дополнительного образования и просто увлечённые люди.
Эту очень важную работу надо продолжать — проводить семинары, обучать местные отделения разрабатывать проекты, которые могут участвовать в грантовых конкурсах. Мы со своей стороны готовы поддержать важные инициативы, например, по благоустройству родников, организации экологических мероприятий, изучению местной топонимики, краеведению и так далее.
В прошлом году грантами Главы республики поддержали такие проекты регионального географического общества, как телепроект «Легенды древнего Урала» (сумма гранта — 3 млн руб.), «Патриотический студенческий квест» (722 тыс. руб.).
«Девиз РГО — “Открываем Россию заново, вместе” вдохновляет всех нас на реализацию важных проектов, повышающих интерес к нашей стране и ее регионам.
Например, мы добились создания первого в России и на всём постсоветском пространстве геопарка под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня геопарк «Янгантау» активно развивается. Появляются новые точки притяжения. В прошлом году мы открыли историко-мемориальный парк «Салауат ере» («Земля Салавата»).
Мы работаем над получением международного статуса для второго нашего геопарка — «Торатау». Здесь проделана большая работа — открыт визит-центр, построена удобная и безопасная для туристов лестница. В результате сегодня Торатау стал самым посещаемым местом в республике", — сказал Радий Хабиров.
В Башкортостане создаются и новые точки притяжения. Например, развивают промышленный туризм. Продолжается реконструкция старейшего на Южном Урале медеплавильного завода в селе Воскресенском Мелеузовского района. Еще один объект — основанный в XVIII веке медеплавильный завод в селе Верхотор Ишимбайского района. Там есть очень красивый храм, мост второй половины XIX века. Сейчас активно ведется работа по обустройству территории. Популярность у туристов этих интереснейших с точки зрения промышленной истории Южного Урала объектов растет год от года.
"В прошлом году Региональное отделение Русского географического общества отметило своё 70-летие. В рамках торжеств мы провели в Уфе Совет регионов РГО.
2025 год — юбилейный для Русского географического общества. Наша республика активно поддержит празднование 180-летия РГО. В этом году мы планируем присоединиться к Фестивалю РГО, который традиционно проходит в московском парке Зарядье. Издано распоряжение о подготовке и участии в этом масштабном событии.
В целом отделение работает успешно. Прошу вас, коллеги, продолжить в том же духе. Действовать слаженно, энергично, выдвигать новые инициативы", — подытожил Радий Хабиров.