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Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа

Глава ПМР Красноселький заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Кроме заявлений, политизации и лжи со стороны Молдавии никакого изменения по поставкам газа нет, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью телеканалу «Россия 24».

«Президент Молдовы неоднократно в своих заявлениях публично, и другие должностные лица подтверждали готовность Молдовы через “Молдовагаз” поставлять топливо, газ в Приднестровье. Тем не менее, прошло уже пять дней. Кроме заявлений, политизации, лжи со стороны Молдовы, в принципе, ничего нет, к сожалению. Движения газа нет. Все заявления так называемых спикеров (Молдавии) — президента, парламента, бюро по интеграции — они пустые и ложные», — заявил Красносельский.