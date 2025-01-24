Глава ПМР заявил о лжи со стороны Молдавии в вопросе поставок газа

«Президент Молдовы неоднократно в своих заявлениях публично, и другие должностные лица подтверждали готовность Молдовы через “Молдовагаз” поставлять топливо, газ в Приднестровье. Тем не менее, прошло уже пять дней. Кроме заявлений, политизации, лжи со стороны Молдовы, в принципе, ничего нет, к сожалению. Движения газа нет. Все заявления так называемых спикеров (Молдавии) — президента, парламента, бюро по интеграции — они пустые и ложные», — заявил Красносельский.