Посол ФРГ сообщил ТАСС об отказе Берлина участвовать в параде Победы в Москве

«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — сказал дипломат.
По словам посла, пока не закончится конфликт на Украине, Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве».
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Официальный Берлин никак не собирается участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС посол Германии в России Александер Ламбсдорф.
«Нет, в Москве мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — сказал дипломат.
По словам посла, пока не закончится конфликт на Украине, Берлин «не может участвовать в военном параде в Москве».