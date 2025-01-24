FT: власти Панамы опасаются захвата Трампом Панамского канала

«Мы обеспокоены», — заявил изданию на условиях анонимности высокопоставленный панамский чиновник. Он не исключил какой либо «ответной меры со стороны Трампа в случае, если тот не получит желаемого» в отношении страны, у которой нет армии, а также практически нет опыта ведения боевых действий.
Недовольство ситуацией вокруг канала Трамп выражал еще во время своего первого срока на посту главы Белого дома (2017−2021). Это касалось, в частности, тарифов на прохождение судами водной артерии.
Трамп в инаугурационной речи 20 января заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал. Ранее он неоднократно говорил, что Вашингтону необходимо вернуть контроль над ним, критиковал высокие тарифы, подчеркивая, что передача контроля над этим объектом в 1999 году была «жестом сотрудничества», а не уступкой другим странам.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отмечал, что суверенитет над каналом и независимость страны не могут быть предметом переговоров. Как сообщила 10 января газета Politico, Мулино может принять решение обратиться в Совет Безопасности ООН, если Трамп не прекратит оказывать давление на его страну по вопросу принадлежности Панамского канала.
Судоходный канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса — Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральный статус канала и его доступность в интересах мировой торговли. Сегодня он остается важнейшим маршрутом в глобальной экономике и одним из ключевых объектов интересов США.