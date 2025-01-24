FT: власти Панамы опасаются захвата Трампом Панамского канала

Судоходный канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса — Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральный статус канала и его доступность в интересах мировой торговли. Сегодня он остается важнейшим маршрутом в глобальной экономике и одним из ключевых объектов интересов США.