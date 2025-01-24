Беглов пообещал продолжить расширение сотрудничества с Белоруссией

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авиакомпания «Белавиа» в 2025 году намерена запустить прямое сообщение Санкт-Петербург — Брест. Если обстоятельства будут благоприятные, то из Северной столицы можно будет напрямую слетать и в Витебск.