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Беглов пообещал продолжить расширение сотрудничества с Белоруссией

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, чтобы обсудить вопросы расширения взаимодействия между мегаполисом и Беларуссией, сообщает пресс-служба Смольного.

Источник: РИА "Новости"

Глава города отметил востребованность продукции крупнейших белорусских производителей транспорта. По его словам, Петербург увеличивает закупки подвижного состава, дорожной, строительной и уборочной техники, произведенной в соседнем государстве.

Господин Беглов также подтвердил готовность принимать старшеклассников из Минска, которые победили в конкурсе «Как я знаю Петербург». Расходы на организацию поездок и экскурсионную программу для школьников Смольный возьмет на себя.

В свою очередь господин Мезенцев отметил высокую значимость программ и проектов Союзного государства по развитию высоких технологий. Он пообещал более широко привлекать петербургские научные центры к совместным действиям.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что авиакомпания «Белавиа» в 2025 году намерена запустить прямое сообщение Санкт-Петербург — Брест. Если обстоятельства будут благоприятные, то из Северной столицы можно будет напрямую слетать и в Витебск.