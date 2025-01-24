Секретарь Совбеза РФ Шойгу сказал, что российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Беларуси

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Беларуси, передает ТАСС.
У секретаря Совбеза спросили, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства применение ядерного оружия в случае агрессии против его участников. Шойгу уточнили, что более четко все это было зафиксировано в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», обновленных в 2024 году, а также в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
По его словам, согласно с политическим решением, которое было принято при учете пожеланий со стороны Беларуси, «теперь российский ядерный зонтик обеспечивает защиту нашего ближайшего союзника в тех же рамочных сценариях», в которых российская сторона допускает ядерное реагирование в целях собственной обороны.
Секретарь Совета безопасности России обратил внимание на то, что речь идет про отражение нападения, подразумевающее применение оружия массового поражения или же агрессии с использованием обычного оружия.
Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович назвал действия США и их союзников против Союзного государства Беларуси и России.
Ранее наемник заявил, что белорусские боевики на стороне ВСУ опасаются выдачи на родину или в Россию.
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