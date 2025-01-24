Секретарь Совбеза РФ Шойгу сказал, что российский ядерный зонтик обеспечивает защиту Беларуси

У секретаря Совбеза спросили, предусматривает ли Концепция безопасности Союзного государства применение ядерного оружия в случае агрессии против его участников. Шойгу уточнили, что более четко все это было зафиксировано в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», обновленных в 2024 году, а также в российско-белорусском Договоре о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.