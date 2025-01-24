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Министр спорта России прилетел в Красноярск на Кубок Ярыгина

В Красноярском крае министр спорта РФ Михаил Дегтярёв проведёт два дня.

Источник: Соцсети

Министр спорта России Михаил Дегтярёв прилетел в Красноярск на XXXVI международный турнир по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина». Об этом 24 января сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

В Красноярском крае министр спорта РФ проведёт два дня. В ходе визита он посетит турнир, а также встретится со спортсменами и осмотрит крупные спортивные объекты в Красноярске и Минусинске.

«Помимо этого, обсудим ключевые для развития отрасли проекты, которыми мы занимаемся, и вопросы, требующие федеральной поддержки», — рассказал Михаил Котюков в своём Telegram-канале.

Напомним, XXXVI турнир по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина» стартовал в Красноярске 22 января. За медали поборются более 400 спортсменов из 17 стран мира.