Экс-депутат Самары Олеся Дворцова назначена советником Александра Хинштейна

Как сообщает партия «Единая Россия» на сайте, Олеся родилась в Куйбышеве 10 мая 1982 года. Закончила Самарскую гуманитарную академию по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начала в аппарате Самарской губернской думы, ей был присвоен классный чин — государственный советник Самарской области 3 класса.
Кроме прочего, Олеся проходила службу в ГУ МВД России по Самарской области в должности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций управления делопроизводства и режима. Ей было присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы.
Напомним, в начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Тогда же стало известно о предполагаемом назначении Олеси Дворцовой.