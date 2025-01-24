Лукашенко помиловал 15 осужденных

Помилованы также семь человек (в том числе три женщины), осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. У одного осужденного, совершившего преступление во взрослом возрасте, выявлено онкологическое заболевание.