В честь известной молдавской актрисы названа единственная школа с русским языком обучения в селе Ильичёвка. Но Флорештский районный совет упорно пытается закрыть гимназию, ссылаясь на плохие условия, сообщает Телеграм-канал Нетипичная Mолдова NEWS.
При этом родители и преподаватели говорят другое: класс информатики оснащен техникой, есть 9 ноутбуков. Хорошо оборудована и столовая, выделено 830 тысяч леев на ремонт спортзала. И главное есть опытные педагоги с квалификацией.
По данным, представленным членом «Гражданского конгресса» Михаилом Полянским, в Молдове печальная статистика закрытия школ: за время нахождения PAS у власти — минус 46 школ.
Учитывая, что Светлана Тома давно живет в России, есть веский по мнению властей повод прикрыть школу. Может, ее срочно переименовать в школу имени Адриано Мариана?