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ПАС закрывает в Молдове образцовую школу им. Светланы Томы, отремонтированную и оснащенную новой техникой: Родители намерены выйти на протесты

Власти ссылаются на плохие условия в учебном заведении — в чем же истинная причина закрытия.

Источник: Nordnews

В честь известной молдавской актрисы названа единственная школа с русским языком обучения в селе Ильичёвка. Но Флорештский районный совет упорно пытается закрыть гимназию, ссылаясь на плохие условия, сообщает Телеграм-канал Нетипичная Mолдова NEWS.

При этом родители и преподаватели говорят другое: класс информатики оснащен техникой, есть 9 ноутбуков. Хорошо оборудована и столовая, выделено 830 тысяч леев на ремонт спортзала. И главное есть опытные педагоги с квалификацией.

По данным, представленным членом «Гражданского конгресса» Михаилом Полянским, в Молдове печальная статистика закрытия школ: за время нахождения PAS у власти — минус 46 школ.

Учитывая, что Светлана Тома давно живет в России, есть веский по мнению властей повод прикрыть школу. Может, ее срочно переименовать в школу имени Адриано Мариана?

образование