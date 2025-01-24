Минтруд Катара готов увеличить квоты для рабочих их Узбекистана — меморандум

«В настоящее время в Катаре в различных сферах работают 560 узбекистанцев. Это не отражает существующий потенциал между двумя сторонами. Есть возможности увеличить его в несколько раз. Учитывая эти факторы, мы, как Министерство труда Катара, настроены на сотрудничество по привлечению квалифицированной рабочей силы из Узбекистана, и готовы резко увеличить количество квот для узбекистанцев», — сказал заместитель министра труда Катара.