Минтруд Катара готов увеличить квоты для рабочих их Узбекистана — меморандум

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Делегация Узбекистана посетила столицу Катара, где состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в области трудовой миграции. В Дохе официальные лица двух стран провели важные встречи, сообщает пресс-служба Агентства миграции РУз.
Члены делегации в составе представителей Агентства миграции, МИД и посольства Узбекистана в Катаре провели встречу с заместителем министра труда Катара Шайхой Наджва Бинт Абдулрахман Аль-Сани.
В ходе переговоров было объявлено, что Министерство труда Катара готово резко увеличить количество квот.
Заместитель министра труда Катара отметил высокий спрос на рабочую силу в стране. Было отмечено, что существует возможность реализации крупных проектов с Узбекистаном с целью привлечения в Катар квалифицированной рабочей силы.
«В настоящее время в Катаре в различных сферах работают 560 узбекистанцев. Это не отражает существующий потенциал между двумя сторонами. Есть возможности увеличить его в несколько раз. Учитывая эти факторы, мы, как Министерство труда Катара, настроены на сотрудничество по привлечению квалифицированной рабочей силы из Узбекистана, и готовы резко увеличить количество квот для узбекистанцев», — сказал заместитель министра труда Катара.
На встрече был подписан важный документ.
«Подписан меморандум о сотрудничестве с Миграционной службой и крупнейшей государственной рекрутинговой компанией Катара “Jusour”. Документ позволит направить на катарский рынок специалистов из медицины, туризма, гостиничного бизнеса, IT, инженерии и других сфер. Компания “Жусур” сотрудничает с очень большой сетью работодателей и служит для быстрого поиска и трудоустройства», — говорится в сообщении.
В свою очередь в Узбекистане будет реализован проект по языковой и профессиональной подготовке кандидатов, желающих работать в Катаре. На встрече также состоялась презентация потенциала Узбекистана в сфере трудовой миграции.