Застройщиков, загрязняющих воздух, начнут наказывать: законопроект передан в Сенат

Документ вносит изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности, предусматривая ответственность за нарушение экологических требований на строительных площадках.
Какие меры предусмотрены?
Пока детали законопроекта не раскрываются, но ожидается, что он установит штрафные санкции для нарушителей. Общественность надеется, что наказание будет действительно ощутимым — крупные штрафы, а в случае повторных нарушений — аннулирование разрешений на строительство.
Не секрет, что строительство крупных объектов часто сопровождается выбросами пыли, вредных веществ и нарушением норм экологической безопасности, что ухудшает качество воздуха, особенно в Ташкенте. Ужесточение контроля в этой сфере поможет защитить окружающую среду и здоровье граждан.
Теперь законопроект должен пройти рассмотрение в Сенате и получить подпись президента, после чего вступит в силу.