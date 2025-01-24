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Застройщиков, загрязняющих воздух, начнут наказывать: законопроект передан в Сенат

Vaib.uz (Узбекистан. 24 января). Сегодня из парламента пришла еще одна хорошая новость — депутаты приняли в третьем чтении и передали в Сенат давно ожидаемый законопроект, направленный на ужесточение наказания застройщиков, загрязняющих воздух.

Документ вносит изменения и дополнения в Кодекс об административной ответственности, предусматривая ответственность за нарушение экологических требований на строительных площадках.

Какие меры предусмотрены?

Пока детали законопроекта не раскрываются, но ожидается, что он установит штрафные санкции для нарушителей. Общественность надеется, что наказание будет действительно ощутимым — крупные штрафы, а в случае повторных нарушений — аннулирование разрешений на строительство.

Не секрет, что строительство крупных объектов часто сопровождается выбросами пыли, вредных веществ и нарушением норм экологической безопасности, что ухудшает качество воздуха, особенно в Ташкенте. Ужесточение контроля в этой сфере поможет защитить окружающую среду и здоровье граждан.

Теперь законопроект должен пройти рассмотрение в Сенате и получить подпись президента, после чего вступит в силу.

штрафы
экология
закон