Лукашенко подписал указ о помиловании еще 15 осужденных

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 24 января 2025 года, подписал указ о помиловании 15 осужденных. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении говорится, что пять женщин и трое мужчин совершили экстремистские преступления. В телеграм-канале обратили внимание на то, что у пятерых из них есть дети, а одна женщина беременна.
Сообщается, что еще семь человек, среди которых три женщины, были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Сказано, что шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. Кроме того, у одного осужденного, который совершил преступление во взрослом возрасте, было обнаружено онкозаболевание.
В телеграм-канале уточнили, что за последний год на основании принципов гуманности глава государства помиловал 293 человека, среди которых 89 женщин, 17 человек, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. Подчеркивается, что каждое помилование является проявлением милосердия, шансом вернуться к нормальной жизни, стать законопослушным членом общества.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко 18 января подписал указ о помиловании 23 осужденных за экстремизм.
Кроме того, Лукашенко 28 декабря 2024 года подписал указ о помиловании 20 осужденных за экстремизм. До этого глава государства 9 декабря подписал указ о помиловании 29 осужденных за экстремизм.
А еще президент Беларуси 20 ноября подписал указ о помиловании 8 женщин и 24 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.
Также Лукашенко сказал, кому можно простить участие в событиях 2020 года в Беларуси: «Нужно уметь людей прощать».