Лукашенко подписал указ о помиловании еще 15 осужденных

Сообщается, что еще семь человек, среди которых три женщины, были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Сказано, что шесть из них совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. Кроме того, у одного осужденного, который совершил преступление во взрослом возрасте, было обнаружено онкозаболевание.