Зачем госсекретарь США Рубио едет в Панаму: причины и цели визита

В США полагают, что присутствие Китая в Панаме слишком велико. Китайские инвесторы и бизнесмены постепенно «выживают» американских предпринимателей. С 2018 года республика является участником китайского проекта «Пояс и путь», который обеспечивает развитие торгового обмена между Латинской Америкой и КНР. По данным Главного таможенного управления КНР, торговый оборот между Китаем и латинскими странами увеличился с $18 млрд в 2002 году до $489 млрд в 2023 году, что всего в два раза меньше, чем оборот США с латиноамериканскими соседями — $1,1 трлн.