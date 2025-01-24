Зачем госсекретарь США Рубио едет в Панаму: причины и цели визита

Почему Панама важна США
Традиционно для первого визита госсекретарей США выбираются страны, входящие в перечень «стратегических союзников». Так, Энтони Блинкин, который входил в команду Джо Байдена, после вступления в должность отправился в Германию, а Рекс Тиллерсон, который руководил Госдепартаментом в первой администрации Трампа, в Японию. Марко Рубио первым делом отправляют в Панаму.
Госдеп официально подтвердил информацию о первой поездке госсекретаря в республику, но, по данным Bloomberg и Politico, в программу турне также включено посещение малых стран латиноамериканского региона — Рубио заедет в Гватемалу, Коста-Рику, Сальвадор и Доминиканскую республику.
Главной целью визита в Панаму ожидаемо называется обсуждение принадлежности Панамского канала. Новый президент США неоднократно заявлял о необходимости «вернуть» построенный американцами водный путь, которым теперь «управляет Китай», и необоснованно высоких тарифах за проход для кораблей из США.
Заявления Трампа о намерении отобрать Панамский канал вызвают бурю возмущения у граждан и политиков Панамы. Президент республики Хосе Рауль Мулино неоднократно опровергал выпады американского лидера. В своих обращениях к гражданам страны и мировому сообществу он не раз повторял, что канал остается в ведении Панамы и, согласно международному праву и соглашению о его передаче республике, США не вправе его отобрать.
Чтобы ответить на претензии Трампа и доказать, что Китай «не управляет» каналом, панамское управление генерального контролера инициировало проверку гонконгской компании Hutchison Ports, распоряжающейся двумя портами во входных точках Панамского канала с 1997 года. В ведении компании находятся 53 порта в 24 странах, в том числе европейских.
В США полагают, что присутствие Китая в Панаме слишком велико. Китайские инвесторы и бизнесмены постепенно «выживают» американских предпринимателей. С 2018 года республика является участником китайского проекта «Пояс и путь», который обеспечивает развитие торгового обмена между Латинской Америкой и КНР. По данным Главного таможенного управления КНР, торговый оборот между Китаем и латинскими странами увеличился с $18 млрд в 2002 году до $489 млрд в 2023 году, что всего в два раза меньше, чем оборот США с латиноамериканскими соседями — $1,1 трлн.
Мнения экспертов о целях визита Рубио в Панаму
Визит Рубио в регион — показатель стремления США восстановить гегемонию США в Западном полушарии, — уверен ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По мнению эксперта, в Панаме госсекретарь США оценит реальность возвращения контроля над каналом.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что для Трампа получение контроля над Панамским каналом — одна из приоритетных задач.
«Для него это важнее планов покупки Гренландии», — цитируют эксперта «Ведомости».
Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец уверен, что американцы недовольны тем, что в Панаме «слишком много Китая». При этом избавиться от китайского влияния республике будет сложно — это потребует перестройки экономики.
Зачем Рубио едет в другие страны Латинской Америки
Гватемала, Коста-Рика и Сальвадор — страны, через которые нелегальные мигранты из Латинской Америки перебираются в США. Доминиканская Республика является транзитным пунктом для мигрантов из Гаити, намеревающихся осесть в Северной Америке.
Эти страны в совокупности могут соперничать с Мексикой по нелегальным переселенцам, направляющимся в Штаты. С 2014 по 2024 год, по данным статистики американского департамента внутренней безопасности, в Мексику было депортировано 1,7 млн человек, в Гватемалу — 351 000 человек, а в Сальвадор — 157 000 человек.
Дональд Трамп в своей предвыборной кампании пообещал избавить США от засилья незаконных мигрантов и уже начал предпринимать для этого шаги. В первые дни после вступления в должность он подписал указ о приостановке прохода мигрантов через южную границу США и распорядился немедленно выдворять всех незаконно пребывающих в стране.
Лев Сокольщик считает также, так как проблема нелегальной миграции была основой кампании Трампа и является ключевой для Белого дома. По мнению эксперта, Рубио может предложить властям этих стран программы, которые позволят устранить экономические причины эмиграции.
Владимир Васильев предполагает, что госсекретарь США первым делом отправится в вояж по латиноамериканским странам, потому что при их содействии можно быстро справиться с проблемами миграции. Американцы могут предложить правительствам некрупных государств деньги на борьбу с караванами переселенцев у южной границы Мексики, которая существенно больше и договориться с ней сложнее.
Хейфец и Сокольщик с ним не согласны. Эксперты уверены, что США будут действовать с позиции силы. Скорее всего, Марко Рубио пригрозит правительствам Сальвадора и Гватемалы введением пошлин, сокращением квот на импорт и другими санкциями, если они не начнут бороться с мигрантами, перебирающимися в США.