Жители Приднестровья выходят на пикеты с требованием возобновить поставки газа в регион

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — Sputnik. Жители Приднестровья выходят на пикеты, обвиняя Кишинев в препятствовании газоснабжения региона.
Митинги проходят в Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах. Протестующие держат в руках плакаты с надписями «Нет геноциду приднестровского народа!», «Молдова, пропусти газ!», «Серебрян, хватит лгать!».
Пикетчики обвиняют официальный Кишинев в блокаде Приднестровья, искусственно созданном энергетическом кризисе и откровенном геноциде.
«Людям очень холодно, квартиры вымораживаются, в некоторых домах +10 °C, особенно тяжело одиноким старикам», — рассказал он.
Остатки газа в трубе догорят максимум через пять дней. Это значит, что две трети приднестровцев (жители многоэтажек) не смогут даже приготовить еду.
«К концу января у нас закончится газ, который мы подаём в многоэтажные дома для приготовления пищи. Отопления нет нигде. Если газ выйдет из системы, потребуется 2−3 месяца для восстановления подачи газа в многоэтажки», — сказал Красносельский.
Уже недели в регионе — веерные отключения электричества. Попытки согреться отопительными приборами приводят к запредельной нагрузке на электросети.
Ситуация с поставками газа в Приднестровье
Напомним, на пресс-конференции 15 января по итогам визита в Москву Красносельский заявил, что поставки российского газа в регион могут быть возобновлены. Позже на встрече с главой миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг он попросил проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в регион. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал возобновление поставок Россией природного газа в Приднестровье «провокацией» и заявил, что это «план Кремля» по дестабилизации, который «будет способствовать наращиванию военной силы в регионе», и эта сила «будет использоваться против Украины и даже против Румынии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова помочь Приднестровью с газоснабжением, но для этого нужны и действия Кишинева.
В ходе визита в Тирасполь 17 января посол России в Молдове Олег Озеров выразил надежду, что Кишинев не будет мешать поставкам газа в Приднестровье. В тот же день Вадим Красносельский обратился к Майе Санду с просьбой о содействии Кишинева поставкам газа на левый берег Днестра. Он отметил, что в Приднестровье наблюдают «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Республики Молдова, которые делают все, чтобы поставка жизненно важного энергоресурса не была воплощена». Целью этих действий он назвал желание чиновников «еще более усугубить существующий кризис».
Однако в воскресенье, вопреки своим недавним заявлениям о том, что Кишинев не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье в контексте визита лидера региона Вадима Красносельского в Москву, Санду фактически отказалась от предложений «Газпрома» по поставкам газа в Приднестровье. Заявление прозвучало в видеоинтервью. Санду сказала, что избранный российской стороной способ поставки голубого топлива на левый берег Днестра «нарушает международные санкции» и что «есть гораздо более простое, законное решение, и это не нарушает режим санкций. Это “Молдовагаз”.
Утром 20 января лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь согласен и приветствует поставки газа в Приднестровье компанией «Молдовагаз». Во второй половине дня он снова обратился к президенту Майе Санду в Telegram, попросив «отказаться от политизации вопроса и вспомнить о людях», а также «в кратчайшие сроки обозначить механизм заключения сделки, порядок действий, участников процесса». Власти региона также опубликовали направленное 18 января письмо в адрес «Молдовагаза», в котором содержится просьба разъяснить «алгоритм возможной сделки по закупке природного газа и поставке его в Приднестровье».
На территории Приднестровья с 11 декабря действует режим ЧС в энергетике, он продлится до 8 февраля. На сегодняшний день промышленные предприятия региона приостановили работу из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок российского газа. Исключение составили только организации, которые занимаются производством продовольствия, то есть обеспечивают продовольственную безопасность Приднестровья.