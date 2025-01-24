Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 293 человека за год на основании принципов гуманности. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В сообщении акцентировали внимание на том, что глава государства за последний год на основании принципов гуманности помиловал 293 человека. В пресс-службе уточнили, что в их числе 89 женщин, а также 17 человек, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.
Отмечается, что каждое помилование является проявлением милосердия, шансом вернуться к нормальной жизни, стать законопослушным членом белорусского общества. Напомним, что 24 января 2025 года президент Беларуси подписал указ о помиловании еще 15 осужденных.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому можно простить участие в событиях 2020 года в Беларуси: «Нужно уметь людей прощать».
Кроме того, глава государства назвал причины помилования осужденных за протесты: «Никто меня заставить не может».
Кстати, Лукашенко сказал, что возглавляемая генпрокурором комиссия займется помилованием.