Лукашенко помиловал 293 человека за год на основании принципов гуманности

В сообщении акцентировали внимание на том, что глава государства за последний год на основании принципов гуманности помиловал 293 человека. В пресс-службе уточнили, что в их числе 89 женщин, а также 17 человек, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте.