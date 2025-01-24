В Ереване назвали сроки рассмотрения закона о вступлении в Евросоюз

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в марте 2024 года заявил, что страна задумалась о вступлении в Евросоюз из-за вызовов, с которыми столкнулась за последние четыре года. Он также отмечал, что «в последние годы между Арменией и Евросоюзом сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения». В качестве примера таких отношений Мирзоян назвал «политическую поддержку Армении» со стороны ЕС. Мирзоян также упоминал тот факт, что ЕС размещал в республике миссию гражданских наблюдателей и заявил о готовности поддержать укрепление экономической устойчивости Армении.