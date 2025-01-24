Грызлов: РФ поможет в борьбе с провокациями на выборах в Беларуси

«Правоохранительные органы Беларуси и России взаимодействуют в режиме онлайн (по поводу предотвращения провокаций на выборах в Беларуси — Sputnik), как только появляется какая-то информация, мы ей делимся с белорусскими коллегами», — сказал Грызлов перед встречей с главой ЦИК Эллой Памфиловой в пятницу в Минске.