Грызлов: РФ поможет в борьбе с провокациями на выборах в Беларуси

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Было бы удивительно, если бы коллективный Запад не планировал какие-либо провокационные действия в отношении электоральных процессов в Беларуси и России, заявил журналистам посол РФ в республике Борис Грызлов, передает корреспондент Sputnik.
Он отметил, что правоохранительные органы и руководство Беларуси уверенно преодолели политический кризис 2020 года, в ходе которого были вскрыты и предотвращены попытки силового захвата власти. По его словам, спецслужбы двух стран провели колоссальную работу в этом направлении.
«Правоохранительные органы Беларуси и России взаимодействуют в режиме онлайн (по поводу предотвращения провокаций на выборах в Беларуси — Sputnik), как только появляется какая-то информация, мы ей делимся с белорусскими коллегами», — сказал Грызлов перед встречей с главой ЦИК Эллой Памфиловой в пятницу в Минске.
Он подчеркнул, что западные страны многое бы отдали за возможность осуществить какую-то провокацию в период выборов, прежде всего руками беглых оппозиционеров, скрывающихся в Польше, Литве и Латвии.
«Сейчас нет никаких — хочу особо подчеркнуть это — никаких оснований полагать, что белорусским правоохранителям потребуется дополнительная помощь, как принято говорить, “на земле”. Они прекрасно справляются со своими задачами. Но если потребуется, Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку», — подытожил дипломат.
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