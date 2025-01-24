Началось обсуждение вопроса о разделении Нижегородского района

Как заявил глава комиссии по МСУ Кирилл Карташев на заседании 23 января, в ближайшие дни будет сформирована рабочая группа, которая займется организацией встреч с местными жителями и экспертами. По итогам этих мероприятий планируется собрать всеобъемлющее мнение специалистов. Лишь после тщательного анализа будет принято окончательное решение, подчеркнул Карташев. Эту инициативу поддержал председатель ОП Сергей Горин, отметив, что он давно задумывался над этим вопросом. Нижегородский мэр Юрий Шалабаев уточнил, что речь не идет о перераспределении ресурсов в пользу центра за счет других частей района. Он уверен, что каждая территория требует индивидуального подхода к управлению.