Андрей Орлов стал врио министра здравоохранения Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал назначение Андрея Орлова еще в конце декабря 2024 года. Впоследствии он уточнял, что его кандидатура проходит согласование в Минздраве РФ. С этим, судя по всему, и связан статус «временно исполняющего обязанности».
Андрей Орлов получил образование в Самарском государственном медицинском университете и Самарском муниципальном институте управления. Был замглавврача по организации медицинской помощи в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова. Областной онкодиспансер возглавлял с 2013 года. Также был заведующим кафедрой общественного здоровья и здравоохранения СамГМУ. Является членом партии «Единая Россия».
В онкодиспансере Андрея Орлова заменил Михаил Воздвиженский. Его назначили и. о. главного врача. Он был заместителем по лечебной работе.