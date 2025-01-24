Андрей Орлов стал врио министра здравоохранения Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал назначение Андрея Орлова еще в конце декабря 2024 года. Впоследствии он уточнял, что его кандидатура проходит согласование в Минздраве РФ. С этим, судя по всему, и связан статус «временно исполняющего обязанности».