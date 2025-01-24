Белорус умер от отравления пестицидами, выпив средство от колорадских жуков

Говорится, что в крови пациента врачи нашли этиловый спирт в концентрации два промилле. Несмотря на усилия медиков, мужчина, на третий день и не приходя в сознание, умер. Согласно результатам химической экспертизы в промывных водах, которые получены от пациента, эксперт-химик нашел пестициды: хлорфенвинфос и циперметрин. В ГКСЭ уточнили, что названные пестициды применяются в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями.