Белорус умер от отравления пестицидами, выпив средство от колорадских жуков. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что в скорую помощь позвонила жена 59-летнего жителя Краснополья. Женщина, придя домой, увидела супруга без сознания, от него ощущался запах отравы от колорадских жуков. С предварительным диагнозом «отравление неизвестным ядом» и «судорожный синдром» мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу.
Говорится, что в крови пациента врачи нашли этиловый спирт в концентрации два промилле. Несмотря на усилия медиков, мужчина, на третий день и не приходя в сознание, умер. Согласно результатам химической экспертизы в промывных водах, которые получены от пациента, эксперт-химик нашел пестициды: хлорфенвинфос и циперметрин. В ГКСЭ уточнили, что названные пестициды применяются в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями.
«Это в совокупности с другими данными позволило эксперту сделать вывод, что сельчанин умер от отравления фосфорорганическим соединением в результате перорального приема (через рот)», — пояснили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Тем временем Минздрав изменил правила эндопротезирования суставов и основания снятия пациента с очереди.
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