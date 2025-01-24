В Приморье назначен новый начальник Управления Судебного департамента

Евгений Кузьмин стал новым начальником Управления Судебного департамента Приморья. С 2019 года мужчина являлся заместителем начальника Управления, сообщили ИА PrimaMedia в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
В 1996 году Евгений Александрович окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова по специальности радиоинженер, в 2011 году — ДВФУ по специальности «Юриспруденция». Проходил службу в ВС РФ и правоохранительных органах.
С 2017 года работает в Управлении Судебного департамента в Приморском крае, с 2019 года — заместителем начальника Управления. Приказом от 21 января назначен главой ведомства.
Напомним, в приморском «белом доме» состоялось новое кадровое назначение. Распоряжением губернатора на пост заместителя главы правительства назначен 42-летний Кирилл Хижинский — до недавних пор глава Черниговского округа, сын известного агропромышленника и бывшего депутата краевого Заксобрания.