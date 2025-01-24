В Приморье назначен новый начальник Управления Судебного департамента

В 1996 году Евгений Александрович окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С. О. Макарова по специальности радиоинженер, в 2011 году — ДВФУ по специальности «Юриспруденция». Проходил службу в ВС РФ и правоохранительных органах.