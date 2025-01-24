МИД: Россия не даст сделать Балтийское море «внутренним озером» НАТО

Представитель дипломатического ведомства объяснил, что Россия принимает ряд шагов для защиты своих интересов в Балтийском море. В ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО в России восстановили Ленинградский и Московский военные округа. Кроме того, в Карелии сформирован Карельский армейский корпус. Замминистра подчеркнул, что шаги Североатлантического альянса держатся на особом контроле, сообщает РБК.
«Попытки НАТО превратить Балтийское море в свое “внутреннее озеро” не увенчаются успехом. Россия не допустит подобных планов. Мы обеспечим надежную защиту своих интересов как в акватории, так и в целом в регионе Балтики», — сказал Грушко в интервью телеканалу «Россия 24».
Представитель МИД подчеркнул, что страна принимает меры для сдерживания внешних угроз, в том числе с помощью усиления военного присутствия.
Ранее Telegraph сообщил, что страны НАТО — Швеция, Латвия и Эстония намерены «закрыть» для российского ВМФ выходы из Балтики в Северное море и Атлантический океан. Для этого Швеция развернула новую противокорабельную ракету RBS 15 Mark 3, Эстония вооружилась противокорабельными ракетами наземного базирования Blue Spear 5G, а Латвия — ракетами Naval Impact.
В январе 2025 года военные корабли НАТО вошли в Балтийское море. Представители Альянса объяснили усиление своего присутствия проведением операции «Балтийский часовой» для защиты подводных энергокабелей после неоднократных случаев их повреждения. Предварительный срок проведения операции — более 90 дней. В инцидентах с повреждением подводных линий электропередачи, дата-кабелей и газопровода страны ЕС нашли «российский след», хотя разведывательные службы США и европейских государств пришли к выводу, что обрывы вызваны не целенаправленными диверсиями, а случайностями.