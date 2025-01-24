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МИД: Россия не даст сделать Балтийское море «внутренним озером» НАТО

Россия не позволит превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Представитель дипломатического ведомства объяснил, что Россия принимает ряд шагов для защиты своих интересов в Балтийском море. В ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО в России восстановили Ленинградский и Московский военные округа. Кроме того, в Карелии сформирован Карельский армейский корпус. Замминистра подчеркнул, что шаги Североатлантического альянса держатся на особом контроле, сообщает РБК.

«Попытки НАТО превратить Балтийское море в свое “внутреннее озеро” не увенчаются успехом. Россия не допустит подобных планов. Мы обеспечим надежную защиту своих интересов как в акватории, так и в целом в регионе Балтики», — сказал Грушко в интервью телеканалу «Россия 24».

Представитель МИД подчеркнул, что страна принимает меры для сдерживания внешних угроз, в том числе с помощью усиления военного присутствия.

Ранее Telegraph сообщил, что страны НАТО — Швеция, Латвия и Эстония намерены «закрыть» для российского ВМФ выходы из Балтики в Северное море и Атлантический океан. Для этого Швеция развернула новую противокорабельную ракету RBS 15 Mark 3, Эстония вооружилась противокорабельными ракетами наземного базирования Blue Spear 5G, а Латвия — ракетами Naval Impact.

В январе 2025 года военные корабли НАТО вошли в Балтийское море. Представители Альянса объяснили усиление своего присутствия проведением операции «Балтийский часовой» для защиты подводных энергокабелей после неоднократных случаев их повреждения. Предварительный срок проведения операции — более 90 дней. В инцидентах с повреждением подводных линий электропередачи, дата-кабелей и газопровода страны ЕС нашли «российский след», хотя разведывательные службы США и европейских государств пришли к выводу, что обрывы вызваны не целенаправленными диверсиями, а случайностями.

НАТО