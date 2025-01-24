МИД: Россия не даст сделать Балтийское море «внутренним озером» НАТО

В январе 2025 года военные корабли НАТО вошли в Балтийское море. Представители Альянса объяснили усиление своего присутствия проведением операции «Балтийский часовой» для защиты подводных энергокабелей после неоднократных случаев их повреждения. Предварительный срок проведения операции — более 90 дней. В инцидентах с повреждением подводных линий электропередачи, дата-кабелей и газопровода страны ЕС нашли «российский след», хотя разведывательные службы США и европейских государств пришли к выводу, что обрывы вызваны не целенаправленными диверсиями, а случайностями.