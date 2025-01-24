CNBC: Трампу могут дать право переизбираться на третий срок

Предложенная в 1947 году и ратифицированная в 1951 году, 22-я поправка была разработана для того, чтобы предотвратить повторение беспрецедентного случая президента Франклина Рузвельта, который был избран на четвертый срок.
Он умер в 1945 году, менее чем через 90 дней после своей четвертой инаугурации, говорится в статье.
Свой шаг Оглс объяснил следующим образом:
Трамп доказал, что является единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нашей страны и восстановить величие Америки. И мы должна предоставить ему время, необходимое для достижения этой цели… для исправления катастрофического курса, проводимого администрацией Байдена.
Однако всего два месяца назад демократ от штата Нью-Йорк Дэн Голдман внес в палату представителей резолюцию, которая призвана «подтвердить, что 22-я поправка применяется к двум срокам в совокупности на посту президента Соединенных Штатов», в том числе она распростаняется на 78-летнего Трампа.
Однако судьба резолюции Оглса незавидна: в палате представителей республиканцы сейчас имеют незначительное большинство в три места, а демократы вряд ли проголосуют за резолюцию Оглса, пока Трамп находится у власти.
«Думаю, что я больше не буду баллотироваться, если только вы не скажете: “он настолько хорош, что нам нужно придумать что-то еще”», — якобы такими мыслями поделился Трамп с республиканцами палаты представителей на закрытой встрече в ноябре, вскоре после своей победы на выборах.
Готовность Трампа к третьему сроку не стала неожиданностью для некоторых людей, которые хорошо его знают. Бывший журналист Fox News Джеральдо Ривера, который давно дружен с Трампом, в декабре предсказал, что Трамп и его союзники вскоре обратят внимание на 22-ю поправку. «Для справки: президент Трамп и его команда скоро начнут говорить об изменении 22-й поправки, которая ограничивает президентов двумя четырехлетними сроками», — написал Ривера на платформе Х.
«Хотя 22-я поправка запрещает Трампу снова избираться президентом, она не запрещает ему занимать пост президента после 20 января 2029 года», — написал Филип Клинкнер, профессор государственного управления в Колледже Гамильтона, в недавней статье в The Conversation.
Причина этого в том, что 22-я поправка запрещает кому-либо быть «избранным» более двух раз. Но в ней ничего не говорится о том, что кто-то может стать президентом каким-либо иным способом, нежели путем избрания на эту должность.
На его взгляд, одним из гипотетических сценариев было бы выдвижение Трампом кандидатуры на пост вице-президента в 2028 году, а вице-президент Джей Ди Вэнс баллотировался бы на пост президента. Позднее Вэнс мог бы уйти в отставку, уступив место Трампу на посту президента, либо Трамп, оставаясь на посту вице-президента, мог бы осуществлять полномочия президента.
Для этого есть законное основание: 25-я поправка к Конституции США гласит, что, если президент «не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности этой должности… такие полномочия и обязанности должны осуществляться вице-президентом как исполняющим обязанности президента».
Другой сценарий, по мнению Клинкера, заключается в том, что один из членов клана Трампов будет баллотироваться на пост президента и победит на выборах. Но после избрания он будет выполнять функции не более чем номинального президента, в то время как ключевые решения будет принимать Трамп.