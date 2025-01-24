CNBC: Трампу могут дать право переизбираться на третий срок

Готовность Трампа к третьему сроку не стала неожиданностью для некоторых людей, которые хорошо его знают. Бывший журналист Fox News Джеральдо Ривера, который давно дружен с Трампом, в декабре предсказал, что Трамп и его союзники вскоре обратят внимание на 22-ю поправку. «Для справки: президент Трамп и его команда скоро начнут говорить об изменении 22-й поправки, которая ограничивает президентов двумя четырехлетними сроками», — написал Ривера на платформе Х.