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CNBC: Трампу могут дать право переизбираться на третий срок

Член палаты представителей, республиканец от Теннеси Энди Оглс предлагает изменить 22-ю поправку Конституции США, чтобы позволить президенту Дональду Трампу и любому другому будущему президенту США избираться на третий срок. Действующая сейчас 22-я поправка запрещает кому-либо избираться более чем на два срока, даже если они не следуют друг за другом, передает CNBC.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Предложенная в 1947 году и ратифицированная в 1951 году, 22-я поправка была разработана для того, чтобы предотвратить повторение беспрецедентного случая президента Франклина Рузвельта, который был избран на четвертый срок.

Рузвельт является единственным президентом США, когда-либо избранным более чем на два срока.

Он умер в 1945 году, менее чем через 90 дней после своей четвертой инаугурации, говорится в статье.

Свой шаг Оглс объяснил следующим образом:

Трамп доказал, что является единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нашей страны и восстановить величие Америки. И мы должна предоставить ему время, необходимое для достижения этой цели… для исправления катастрофического курса, проводимого администрацией Байдена.

Энди Оглс
член палаты представителей, республиканец от Теннеси

Однако всего два месяца назад демократ от штата Нью-Йорк Дэн Голдман внес в палату представителей резолюцию, которая призвана «подтвердить, что 22-я поправка применяется к двум срокам в совокупности на посту президента Соединенных Штатов», в том числе она распростаняется на 78-летнего Трампа.

Оглс же предлагает изменить ее следующим образом: «никто не может быть избран на должность президента Соединенных Штатов более трех раз..».

Однако судьба резолюции Оглса незавидна: в палате представителей республиканцы сейчас имеют незначительное большинство в три места, а демократы вряд ли проголосуют за резолюцию Оглса, пока Трамп находится у власти.

Что касается самого Трампа, то на протяжении своей политической карьеры он неоднократно намекал на свою готовность отслужить более двух сроков на посту президента.

«Думаю, что я больше не буду баллотироваться, если только вы не скажете: “он настолько хорош, что нам нужно придумать что-то еще”», — якобы такими мыслями поделился Трамп с республиканцами палаты представителей на закрытой встрече в ноябре, вскоре после своей победы на выборах.

Готовность Трампа к третьему сроку не стала неожиданностью для некоторых людей, которые хорошо его знают. Бывший журналист Fox News Джеральдо Ривера, который давно дружен с Трампом, в декабре предсказал, что Трамп и его союзники вскоре обратят внимание на 22-ю поправку. «Для справки: президент Трамп и его команда скоро начнут говорить об изменении 22-й поправки, которая ограничивает президентов двумя четырехлетними сроками», — написал Ривера на платформе Х.

Внесение поправок в конституцию — не единственный способ, с помощью которого Трамп может остаться у власти после окончания своего текущего срока.

«Хотя 22-я поправка запрещает Трампу снова избираться президентом, она не запрещает ему занимать пост президента после 20 января 2029 года», — написал Филип Клинкнер, профессор государственного управления в Колледже Гамильтона, в недавней статье в The Conversation.

Причина этого в том, что 22-я поправка запрещает кому-либо быть «избранным» более двух раз. Но в ней ничего не говорится о том, что кто-то может стать президентом каким-либо иным способом, нежели путем избрания на эту должность.

Филип Клинкнер
профессор государственного управления в Колледже Гамильтона

На его взгляд, одним из гипотетических сценариев было бы выдвижение Трампом кандидатуры на пост вице-президента в 2028 году, а вице-президент Джей Ди Вэнс баллотировался бы на пост президента. Позднее Вэнс мог бы уйти в отставку, уступив место Трампу на посту президента, либо Трамп, оставаясь на посту вице-президента, мог бы осуществлять полномочия президента.

Для этого есть законное основание: 25-я поправка к Конституции США гласит, что, если президент «не в состоянии осуществлять полномочия и обязанности этой должности… такие полномочия и обязанности должны осуществляться вице-президентом как исполняющим обязанности президента».

Другой сценарий, по мнению Клинкера, заключается в том, что один из членов клана Трампов будет баллотироваться на пост президента и победит на выборах. Но после избрания он будет выполнять функции не более чем номинального президента, в то время как ключевые решения будет принимать Трамп.

Трамп Дональд