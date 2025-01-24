Выборы президента Беларуси: ЦИК Узбекистана приступил к мониторингу процесса

Глава ЦИК Беларуси рассказал и о мероприятиях по проверке оснащенности избирательных участков и их готовности для голосования, обозначив меры по созданию необходимых условий для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание уделено и мерам по безопасности граждан. Для этого на участках установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.