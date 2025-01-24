Кремль хочет возобновить переговоры с США по вопросам разоружения

«Есть о чем говорить, нужно говорить. Время во многом упущено, и здесь мяч на стороне американцев, которые прекратили все субстантивные контакты с нашей стороной», — сообщил представитель Кремля во время пресс-колла. Он также сказал, что договорно-правовая база в сфере контроля за вооружениями была подорвана не по вине России.