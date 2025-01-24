Губернатор Куйвашев вручил премии педагогам свердловских вузов

«Вы не просто готовите востребованных в разных отраслях специалистов. Вы задаете правильные жизненные ориентиры, учите не бояться решения сложных задач, формируете стремление менять мир вокруг к лучшему», — сказал Куйвашев, приветствуя педагогов.