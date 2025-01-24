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Губернатор Куйвашев вручил премии педагогам свердловских вузов

В преддверии Дня российского студенчества премии получили 14 педагогов.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Свердловской области в преддверии Дня российского студенчества, 24 января, вручил премии 14 педагогам вузов региона. Евгений Куйвашев подчеркнул, что труд педагога имеет огромное значение для всех уральцев, а подготовка квалифицированных кадров является государственным приоритетом.

«Вы не просто готовите востребованных в разных отраслях специалистов. Вы задаете правильные жизненные ориентиры, учите не бояться решения сложных задач, формируете стремление менять мир вокруг к лучшему», — сказал Куйвашев, приветствуя педагогов.

Полный список номинаций и лауреатов премии размещен на информационном портале Свердловской области.