Губернатор Куйвашев вручил премии педагогам свердловских вузов

Губернатор Свердловской области в преддверии Дня российского студенчества, 24 января, вручил премии 14 педагогам вузов региона. Евгений Куйвашев подчеркнул, что труд педагога имеет огромное значение для всех уральцев, а подготовка квалифицированных кадров является государственным приоритетом.
«Вы не просто готовите востребованных в разных отраслях специалистов. Вы задаете правильные жизненные ориентиры, учите не бояться решения сложных задач, формируете стремление менять мир вокруг к лучшему», — сказал Куйвашев, приветствуя педагогов.
Полный список номинаций и лауреатов премии размещен на информационном портале Свердловской области.