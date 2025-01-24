О гуманитарных поставках газа в ПМР речь не идет, заявил глава республики

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа в Приднестровье речь не идёт, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«На сегодняшний день о гуманитарных поставках газа речь не идёт. Речь идёт о закупке газа “Молдовагаз” на европейских биржах или в иных компаниях, которые поставляют газ в Европе. И всё. С оплатой», — сказал Красносельский в интервью телеканалу RT.
Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием «Тираспольтрансгаз» на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что «Молдовагаз» является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию «Молдовагаз». Однако Санду в воскресенье заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.