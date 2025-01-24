«Приносим извинения за неудобства…»: Администрация Трампа удалила заявление Блинкена о выборах в Беларуси

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, которое вполне можно счесть вмешательством в предстоящие выборы президента Беларуси. А как иначе трактовать заявления о том, что он не признает выборы и считает их «неправильными», хотя до них на тот момент оставалось еще более недели?
Подобную наглость не стали терпеть даже в администрации Дональда Трампа. Теперь, если попытаться перейти на страницу Госдепа США, где было опубликовано «особо ценное мнение» Блинкена по вопросу выборов в Беларуси, то вместо пафосного заголовка с осуждающими речами госсекретаря пользователей встречает стыдливое «Приносим извинения за неудобства…».
Увы, но «Интернет помнит все!».
Белорусы же просто игнорируют подобный инфомусор. Так, глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко красноречиво прокомментировал попытки вмешаться в выборы, отправив «заяву» от беглых в шредер. Ибо «собаки лают, а караван идет»!