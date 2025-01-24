«Приносим извинения за неудобства…»: Администрация Трампа удалила заявление Блинкена о выборах в Беларуси

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, которое вполне можно счесть вмешательством в предстоящие выборы президента Беларуси. А как иначе трактовать заявления о том, что он не признает выборы и считает их «неправильными», хотя до них на тот момент оставалось еще более недели?