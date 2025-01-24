СМИ: Израиль строит военные базы на юге Сирии

ВВС подчеркивает, что в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, заключенного Израилем с Сирией в 1974 году, армии обороны Израиля запрещено пересекать так называемую линию Альфа на западной окраине демаркационной границы. Однако, как настаивают представители ЦАХАЛ, их «силы действуют на юге Сирии в буферной зоне и стратегических точках, чтобы защитить жителей севера Израиля».