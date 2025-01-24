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СМИ: Израиль строит военные базы на юге Сирии

Сирийские СМИ сообщают, что израильские военные строят шесть баз на юге страны, закрепляясь на территории, которую они захватили после свержения режима Башара Асада.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Участки сирийской территории перешли под контроль Израиля в декабре 2024 года после того, как израильские военные вторглись на юг Сирии. Они взяли под контроль буферную зону ООН на Голанских высотах, гору Хермон на ливанской границе и другие части провинций Кунейтра и Дераа, напоминает The New Arab.

Согласно сирийским СМИ, Израиль приступил к возведению шести военных баз в Кунейтре.

Независимый сирийский источник Enab Baladi уточняет, что Израиль строит пять баз в буферной зоне площадью 235 квадратных километров и одну за ее пределами.

По данным Enab Baladi, израильские силы уничтожают деревья и сельскохозяйственные угодья, а иногда блокируют передвижение миротворцев ООН, размещенных в буферной зоне.

В распоряжении ВВС оказались спутниковые снимки действий Израиля в демилитаризованной буферной зоне.

На снимках, сделанных 21 января, видны новые строения на расчищенной территории новая колея или дорога протяженностью около 1 километра, которая соединяется с уже существующей дорогой, ведущей на территорию Израиля.

Также можно различить грузовики, экскаваторы и бульдозеры. Строительство, как предполагает ВВС, началось в начале этого года.

По словам Джереми Бинни, специалиста по Ближнему Востоку в компании военной разведки Janes, на фотографиях видно четыре сборных поста охраны, которые израильские военные, предположительно, установят краном по углам, поскольку они, видимо, планируют поддерживать здесь как минимум временное присутствие.

Ранее в январе высокопоставленные израильские чиновники заявили, что Израиль намерен сохранить за собой 15-километровую буферную зону, а также «зону влияния», простирающуюся на 60 километров вглубь Сирии.

Фактический лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на прошлой неделе призвал Израиль вывести свои войска с территории Сирии, а миротворцев ООН — восстановить контроль над буферной зоной. По его словам, у Израиля больше нет предлога оставаться в Сирии.

Захват Израилем сирийских земель был осужден арабскими странами, которые обвинили его в нарушении суверенитета Сирии. В ООН тоже заявили, что действия Израиля «серьезно нарушают» условия соглашения о прекращении огня, положившего конец войне 1973 года.

ВВС подчеркивает, что в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, заключенного Израилем с Сирией в 1974 году, армии обороны Израиля запрещено пересекать так называемую линию Альфа на западной окраине демаркационной границы. Однако, как настаивают представители ЦАХАЛ, их «силы действуют на юге Сирии в буферной зоне и стратегических точках, чтобы защитить жителей севера Израиля».