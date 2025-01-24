СМИ: Израиль строит военные базы на юге Сирии

Участки сирийской территории перешли под контроль Израиля в декабре 2024 года после того, как израильские военные вторглись на юг Сирии. Они взяли под контроль буферную зону ООН на Голанских высотах, гору Хермон на ливанской границе и другие части провинций Кунейтра и Дераа, напоминает The New Arab.
Согласно сирийским СМИ, Израиль приступил к возведению шести военных баз в Кунейтре.
По данным Enab Baladi, израильские силы уничтожают деревья и сельскохозяйственные угодья, а иногда блокируют передвижение миротворцев ООН, размещенных в буферной зоне.
В распоряжении ВВС оказались спутниковые снимки действий Израиля в демилитаризованной буферной зоне.
Также можно различить грузовики, экскаваторы и бульдозеры. Строительство, как предполагает ВВС, началось в начале этого года.
По словам Джереми Бинни, специалиста по Ближнему Востоку в компании военной разведки Janes, на фотографиях видно четыре сборных поста охраны, которые израильские военные, предположительно, установят краном по углам, поскольку они, видимо, планируют поддерживать здесь как минимум временное присутствие.
Фактический лидер Сирии Ахмед аш-Шараа на прошлой неделе призвал Израиль вывести свои войска с территории Сирии, а миротворцев ООН — восстановить контроль над буферной зоной. По его словам, у Израиля больше нет предлога оставаться в Сирии.
ВВС подчеркивает, что в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, заключенного Израилем с Сирией в 1974 году, армии обороны Израиля запрещено пересекать так называемую линию Альфа на западной окраине демаркационной границы. Однако, как настаивают представители ЦАХАЛ, их «силы действуют на юге Сирии в буферной зоне и стратегических точках, чтобы защитить жителей севера Израиля».