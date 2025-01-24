Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Дегтярёв: Красноярск должен стать столицей регби

Именно Красноярск должен стать столицей регби и местом подготовки национальной команды. Об этом сообщил журналистам в ходе посещения базы красноярской регбийной команды «Енисей-СТМ» министр спорта России Михаил Дегтярёв.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

По мнению главы российского ведомства, регион является фаворитом в плане развития этого вида спорта. Также принято решение о поддержке инициативы по строительству на базе красноярской правобережной команды «Енисей-СТМ» современного центра по развитию регби.

Мы здесь поддерживаем предложение губернатора Михаила Котюкова о строительстве дополнительной трибуны, требуется и крытый манеж, чтобы круглый год могли тренироваться ребята. Подойдем обязательно к созданию академии с интернатом, здесь нужно построить общежитие, место есть, — отметил Дегтярёв.

В 2015 году спорткомплекс «Авангард», где и базируется лидер регбийного чемпионата страны, уже был включен в перечень объектов спорта в качестве регионального центра, который необходим для подготовки спортсменов сборных команд РФ. С 2017 года комплекс проходит многоэтапную реконструкцию, благодаря которой возвели оздоровительный корпус с бассейнами, сделали спортивные залы и помещения для регбиной команды.

Напомним, Михаил Дегтярёв прибыл в Красноярский край с визитом по приглашению губернатора Михаила Котюкова.