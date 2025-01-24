Михаил Дегтярёв: Красноярск должен стать столицей регби

В 2015 году спорткомплекс «Авангард», где и базируется лидер регбийного чемпионата страны, уже был включен в перечень объектов спорта в качестве регионального центра, который необходим для подготовки спортсменов сборных команд РФ. С 2017 года комплекс проходит многоэтапную реконструкцию, благодаря которой возвели оздоровительный корпус с бассейнами, сделали спортивные залы и помещения для регбиной команды.