Михаил Дегтярёв: Красноярск должен стать столицей регби

По мнению главы российского ведомства, регион является фаворитом в плане развития этого вида спорта. Также принято решение о поддержке инициативы по строительству на базе красноярской правобережной команды «Енисей-СТМ» современного центра по развитию регби.
Мы здесь поддерживаем предложение губернатора Михаила Котюкова о строительстве дополнительной трибуны, требуется и крытый манеж, чтобы круглый год могли тренироваться ребята. Подойдем обязательно к созданию академии с интернатом, здесь нужно построить общежитие, место есть, — отметил Дегтярёв.
В 2015 году спорткомплекс «Авангард», где и базируется лидер регбийного чемпионата страны, уже был включен в перечень объектов спорта в качестве регионального центра, который необходим для подготовки спортсменов сборных команд РФ. С 2017 года комплекс проходит многоэтапную реконструкцию, благодаря которой возвели оздоровительный корпус с бассейнами, сделали спортивные залы и помещения для регбиной команды.
Напомним, Михаил Дегтярёв прибыл в Красноярский край с визитом по приглашению губернатора Михаила Котюкова.