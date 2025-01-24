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Ядерное разоружение, сбои в Рунете и конфликт на Украине. Темы брифинга Пескова

Возможность переговоров с США по ядерному разоружению, сбои в Рунете и перспективы урегулирования конфликта на Украине стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня студента посетит МГУ, вручит коллективу учреждения орден «За доблестный труд» и проведет заседание попечительского совета университета.

О переговорах по разоружению

Россия выступает за скорейшие переговоры с США по ядерному разоружению, но нужно учитывать ядерные потенциалы и их союзников: «В нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. И нельзя, например, вести разговор и не принимать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании».

В переговорах по ядерному разоружению «мяч на стороне американцев», хотя «время во многом упущено».

О возможности разговора Путина и Трампа

Путин готов к разговору с избранным президентом США Дональдом Трампом: «Путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем».

Кремль не дает дополнительных комментариев к заявлениям Трампа о желании «немедленной встречи» с Путиным: «Нечего добавить к тому, что мы неоднократно говорили».

Об Украине

Владимир Зеленский «не может быть готов» к урегулированию украинского конфликта, раз он запретил себе переговоры.

Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине: «Этот конфликт не зависит от цен на нефть».

О сбоях в Рунете

Сбои в Рунете требуют дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы: «Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться. Действительно, сбои фиксируются, это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать. Поэтому рекомендую вам обратиться в Роскомнадзор».

О Парижском соглашении по климату

Россия остается участником Парижского соглашения по климату: «Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить».

О программе «Время героев»

Программа «Время героев» хорошо себя зарекомендовала, в том или ином виде работа с ветеранами спецоперации будет продолжаться.

Песков Дмитрий