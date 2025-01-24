Ядерное разоружение, сбои в Рунете и конфликт на Украине. Темы брифинга Пескова

Россия выступает за скорейшие переговоры с США по ядерному разоружению, но нужно учитывать ядерные потенциалы и их союзников: «В нынешних условиях, конечно, необходимо принимать во внимание все ядерные потенциалы. И нельзя, например, вести разговор и не принимать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании».