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«Обсуждать даже цены не стоит»: Молдавия планирует закупать газ в ЕС втридорога

Молдавия планирует закупать газ на европейских биржах по ценам в три-четыре раза выше, чем на российское топливо, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью RT.

Источник: AP 2024

Он отметил, что Майя Санду не согласится принять российскую гуманитарную помощь для Приднестровья, несмотря на энергетический кризис в республике.

С 1 января «Газпром» остановил поставки из-за долгов «Молдовагаза» и правительства президента.

ЕС