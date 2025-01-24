«Обсуждать даже цены не стоит»: Молдавия планирует закупать газ в ЕС втридорога

Он отметил, что Майя Санду не согласится принять российскую гуманитарную помощь для Приднестровья, несмотря на энергетический кризис в республике.
С 1 января «Газпром» остановил поставки из-за долгов «Молдовагаза» и правительства президента.
Молдавия планирует закупать газ на европейских биржах по ценам в три-четыре раза выше, чем на российское топливо, заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский в интервью RT.
Он отметил, что Майя Санду не согласится принять российскую гуманитарную помощь для Приднестровья, несмотря на энергетический кризис в республике.
С 1 января «Газпром» остановил поставки из-за долгов «Молдовагаза» и правительства президента.